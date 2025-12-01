Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB), yeni sezon projelerinden “Opera & Bale Sokakta: Sesin Yolculuğu” anlatımlı konser serisinin ilkini Lefkoşa’da gerçekleştirdi.

KKTCDOB’dan yapılan açıklamaya göre, Rüstem Kitabevi’nde yer alan etkinlikte sesin ve müziğin kökenlerinden opera ve bale sanatına uzanan tarihsel süreç, anlatım eşliğinde müzikal örneklerle izleyicilere aktarıldı.

İnteraktif bölümlerle seyirci-sahne etkileşiminin yaşandığı konserde Soprano Sermin Dikmen Töre, orkestra şefi Murat Menket ve piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan performans sergiledi.

Konser sonunda KKTCDOB Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre, seyircilerin isteği üzerine sahneye çıkarak tekrar edilen kapanış eserine eşlik etti.

“Opera & Bale Sokakta” projesi sezon boyunca farklı mekânlarda sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.