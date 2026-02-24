Sevgili Şenay ve sevgili Hüseyin, sık sık yaptıkları gibi yine önemli bir proje ile çıktılar karşımıza; Profesyonel Oyunculuk Akademisi ACTADA’nın kurulduğunu duyurdular. İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı Yonca İnal ile birlikte memleketteki yetenekli çocuk ve gençleri eğitecekler, Türkiye’deki sanat ve eğitim kurumlarına erişimlerine yardımcı olacaklar. Bu hayırlı adım için tebrik eder, yolunuz açık olsun diyoruz