Dünyaca ünlü Türk ressam ve arkeolog Osman Hamdi Bey'in önemli eserlerinden "Cami Kapısında (At the Mosque Door)", 131 yılın ardından ilk kez müzayedeye çıkıyor.

Osman Hamdi Bey'in eseri Londra'da Bonhams Müzayede Evi tarafından 25 Mart'ta düzenlenecek "19. Yüzyıl Resimleri ve İngiliz İzlenimci Sanatı" başlıklı müzayedede satışa çıkacak.

Bonhams'tan yapılan açıklamaya göre, doğrudan sanatçıdan 1895 yılında satın alınan eser ilk kez açık arttırmaya çıkacak. Tablo için iki milyon ile üç milyon sterlin arasında bir değer biçiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bonhams'ın 19. yüzyıl resimleri direktörü Charles O'Brien, 208 x 109 santim boyutlarındaki tablo için "hem ölçek hem de detay açısından muhteşem" değerlendirmesini yaptı.

O'Brien tablo için "çağdaş bir sokak sahnesinin on beşinci yüzyıl Osmanlı camisinin mimari özellikleriyle birleşmesinin mükemmel bir örneği" dedi.

Osman Hamdi Bey (1842-1910) tabloyu 1891 yılında tamamladı.

Eser 1895 yılında Pensilvanya Üniversitesi tarafından doğrudan sanatçıdan satın alındı, o yıldan bu yana da bir daha satışa çıkmadı.

"Cami Kapısında" tablosunda tasvir edilen mekanın Bursa'daki Muradiye Camisi'nin ana giriş kapısı olduğu ve Osman Hamdi Bey'in kendisini üç farklı figür olarak resmettiği belirtiliyor.

Ressamın yakın zamana kadar kayıp olduğu düşünülen "Kahve Hazırlamak" adlı tablosu geçen yıl Nisan ayında düzenlenen bir açık artırmada 1 milyon sterlinin üzerinde bir fiyata satılmıştı.

Bonhams, 2019'da Osman Hamdi Bey'in "Genç Kadın Okurken" adlı eserini ise 6,6 milyon sterline satarak sanatçının müzayedelerde ulaştığı en yüksek satış fiyatına imza atmıştı.

Paris'te Gustave Boulanger ve ünlü oryantalist ressam Jean-Leon Gerome'un etkisi altında eğitim alan Osman Hamdi Bey, Osmanlı ile Avrupa sanat dünyası arasında köprü kuran sanatçılar arasında gösteriliyor.