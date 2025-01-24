Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ece Kayacan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin ise savcılık sorgulamaları tamamlandı. Aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Halit Ergül tutuklandı

78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki yangın fanciasında Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ile işletme müdürü Emir Aras tutuklandı.

"Milletimize bu büyük acıları yaşatanlar hesap verecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da yaptığı konuşmada Bolu Kartalkaya'daki otel yangına ilişkin, "Kartalkaya otel yangınında hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve aç gözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek" ifadelerini kullanmıştı.