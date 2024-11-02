Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Makarios Hastanesi'nde 3 aylık bebekleri ölen ailenin, doktor ihmali olup olmadığının araştırılması için bebeklerinin mezarının açılmasını istediği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre 30 Temmuz 2024’te prematüre doğan kız bebek, ciddi sağlık sıkıntıları yüzünden Makarios Hastanesi Pediyatri Bölümü’nde kuvözde tutuluyordu. 26 Ekim’de hayatını kaybeden bebek, otopsi yapılmaksızın Limasol’da defnedildi.

Aile, avukatı aracılığıyla Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne mektup göndererek, yurt dışındaki tıbbi uzmanlar ile görüştükten sonra bebeklerinin doktor ihmali ya da hatası yüzünden mi öldüğünün polis tarafından araştırılmasını talep etti. Aile ilgili mektupta, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılması amacıyla kızlarının mezarının açılmasına izin verdiğini de belirtti.