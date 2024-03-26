KKTC’de oturma izni alabilmek amacıyla İskele’deki bir apartman dairesi için sahte kira sözleşmesi düzenleyen ve meseleyle bağlantısı olan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı içerisinde Z.B.T.’nin (K-69), oturma izni alabilmek maksadıyla mal sahibinin bilgisi ve izni olmadığı halde, İskele’de bulunan bir apartman dairesi için sahte kira sözleşmesi belgesi düzenleyip, tedavüle sürerek, sahte beyanla oturma izni temin ettiği tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen H.D. (K-47) tutuklandı.

-Gazimağusa’da darp… Bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da geçen cumartesi saat 04.00 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu A.Z.(E-20), D.D.’yi (E-26) ciddi şekilde darp ederek, burun kemiğini kırdı. Tutuklanan A.Z. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Lapta’da izinsiz hava tüfeği tasarrufu

Lapta’da faaliyet gösteren bir işletmede dün saat 13.00 sıralarında, Veteriner Dairesi, Gümrük ve Rüsumat Dairesi ile polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, bir adet hava tüfeğinin yetkili makamdan izinsiz kanunsuz olarak tasarruf edildiği tespit edildi.

Hava tüfeği emare olarak alınırken, bahse konu işyeri işletmecisi E.K.(E-55) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa’da bir apartman dairesinde yangın

Gazimağusa’da dün saat 19.00 sıralarında, Muhammet Şahin’in kaldığı apartman dairesinin mutfağı içerisinde, başlığı tam takılmamış piknik tüpü ile yemek yapıldığı sırada, tüpten çıkan gazın alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, bahse konu piknik tüpü ile başlığı yandı.

-Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Gazimağusa’da bu sabah 04.30 sıralarında, Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde, Gülbahar Koyun (K-29) 192 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VL 280 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Koyun, aracıyla, orta refüjün bordür taşlarına ve refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti, takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Gülbahar Koyun tutuklandı.