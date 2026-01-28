Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ocak ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Güzelyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, toplantı, dün Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde Gaziantep’te yapıldı. TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığındaki toplantıya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yanında, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kosova ve Türkiye’den Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Türk dünyasına yönelik ortak faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, geçmiş dönem değerlendirilerek gündem maddeleri görüşüldü.