İskele’de bir inşaat şirketinde çalışan D.K’nin (K-42) ev taksitlerini ödemesi için iki ayrı şahıs tarafından kendisine verilen toplam 73 bin 600 ABD dolarını şirket hesabına yatırmayıp çaldığı tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, 24 Ekim 2023 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, bahse konu şahıs tutuklandı.

- Valizinde mermi bulunan yolcu tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan C.T’nin (E-27) valizinde yapılan kontrolde, 9 mm çapında bir adet canlı mermiyi kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü dört kişi tutuklandı

Lefkoşa’da S.K.(E-50) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti), Gazimağusa’da P.B.(E-34) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti), Gazimağusa’da S.K.(E-48) 253 miligram alkollü içki tesiri altında ve Girne’de M.O.(E-58) 98 miligram alkollü içki tesiri altında oldukları sırada bağırarak çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı.

- İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.