Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkan Mahmut Özçınar, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) ve Teşkilat Çevre Komitesi Eş Başkanlığı’na seçildi.

Ayrıca Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu Kadın Komitesi; Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ise Kültür ve Turizm Komitesi Üyesi oldu.

Mahmut Özçınar ile Ceyhun Kırok, Konya Bayır Diamond Hotel & Convention Center’de 2-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen UCLG-MEWA Kongresi’ne katıldı.

KTBB’den verilen bilgiye göre, kongreye pek çok ülkeden belediye başkanı ve yerel yöneticiler katıldı.

Teşkilat organlarında 2025-2028 döneminde görev alacak üyelerin seçimi yapılan kongrede Teşkilatı Başkanlığına İsrail’de tutuklu bulunan Filistin’in El-Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh oy birliğiyle yeniden seçildi.

Seçimlerde Özçınar UCLG-MEWA ve Çevre Komitesi Eş Başkanlığı’na, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu Kadın Komitesi, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ise Kültür ve Turizm Komitesi Üyeliği’ne seçildi.

Girne Belediyesi, Beyarmudu Belediyesi, Çatalköy-Esentepe Belediyesi ile Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Teşkilat’ın Yönetim Kurulu’nda görevlendirildi.

Kongrede “Afetlerin Tarım ve Gıda Sistemleri Üzerindeki Etkisi”, “Barışın İnşası” ve “Yerel Kalkınma için Çatışma Sonrası Toparlanma Planlaması” konularında panel ve istişare toplantıları da düzenlendi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, kongre öncesi Konya’da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı da ziyaret etti.