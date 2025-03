CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İstanbul'un iradesini tanımayanı, İstanbul'u yok sayanı bizim de Türkiye'de yok sayacağımızı bil." dedi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından 3 gündür bulunduğu Saraçhane'deki İBB binası önünde otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Saraçhane'ye bir toplantı yapmaya değil eylem yapmaya, sonuç almaya geldiklerini söyleyen Özel, birkaç gündür İmamoğlu ile dayanışma, demokrasiye sahip çıkmak için Saraçhane'ye gelen tüm siyasi parti ve oluşumları selamladığını kaydetti.

Özel, Saraçhane'deki İBB binasının İmamoğlu'na emanet edildiğini, onun da 5 yıl boyunca İstanbul'a hizmet ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ekrem Başkan, 40 bine yakın her siyasi görüşten, liyakatli, pırıl pırıl, kimi sağcı, kimi solcu, kimi başörtülü, kimi başı açık, kimi milliyetçi, kimi Alevi, kimi Sünni, her görüşten, her mezhepten, her dinden ama hak eden başarılı gençleri burada işe aldı. Şimdi bu binaya kayyum atayıp gençleri atıp kendi gençlik kollarını, yandaşlarını yerleştirmek istiyorlar."

Özgür Özel, şöyle konuştu:

"İstanbul'un iradesini tanımayanı, İstanbul'u yok sayanı bizim de Türkiye'de yok sayacağımızı bil. Meşruiyetini kaybedersin. Ekrem Başkan'a dokunan karşısında Türkiye'yi bulacaktır. Buradan İstanbul Emniyet Müdürü'ne bir kez daha sesleniyorum. Bu kitle buraya gelmiş, bir kişinin burnu kanamamış. Şimdi biber gazıyla emniyet araçlarıyla tahrik edersen burada olacak her şeyden sen sorumlusun Emniyet Müdürü, sen sorumlusun Sayın Vali. Bugün tarihi yarımadaya gelen bütün yollar kesildi. Haliç'in üstündeki bütün köprüler kapatıldı. Toplu taşıma yasaklandı. 1,5 saat yürümeden bu meydana girmek olanaklı olmadı."

15 Temmuz gecesi CHP'lilerin meydanlarda toplanarak darbenin yanına değil karşısına geçtiklerini anlatan Özel, "Çünkü biz gerçek demokratlarız. Ama bizlerin de darbeye destek vermemesiyle, bu ülkede büyük bir demokrasi sınavını birlikte vermemizle iktidarını sürdüren Erdoğan, şimdi 19 Mart darbesine kalkışıyor. O gün nasıl Fetullahçı Terör Örgütü'ne geçit vermediysek bugün de Erdoğan'ın yargı darbesine geçit vermeyecek, Ekrem Başkan'ı ona teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özel, görevlerine son verilen İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyelerinin arkalarında olduklarını söyledi.

Özgür Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"106 yıllık bir çınara, CHP'ye kayyum atamak, bu sayede 23 Mart'taki Türkiye'nin baharını, demokrasi devrimini sakatlamak isteyenler kanıt bulamadılar. İtirafçı yarattılar, yalanlarını denk getiremediler. Atatürk'ün partisini bu rejimin kirli ellerine teslim etmemek için bu pazar yapılacak, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına büyük sinerji katacak seçimi saray iptal ettiremesin diye CHP'nin Genel Başkanı sıfatıyla, tüzüğümüzün verdiği yetkiyi kullanarak, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldım."