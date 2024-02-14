Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başsavcılık, herhangi bir vekilin dokunulmazlığının kaldırılması konusunda Meclis’e talepte bulunursa, tüm siyasi partilerin bunu onaylaması gerektiğini savundu.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, Demokrat Parti (DP) yetkililerinin, bazı partilileriyle ilgili sahte diploma, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları hakkında, “yargıya taşınmış tüm konularda araştırma ve soruşturma başlatıyoruz” dediğini savunarak, şöyle devam etti:

“ ‘Parti başkanımız da dahil partimizden herhangi bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebi, polis soruşturması sonucunda Başsavcılık’tan Meclis’e gelirse partimizin tüm milletvekilleri evet oyu verecektir’ diyebiliyorlar mı? Önemli olan budur.”

“Şu anda DP Genel Başkanı ve milletvekilleri hakkında bazısı mali poliste olacak şekilde devam eden en az üç farklı soruşturma olduğunu” savunan Özersay, parti milletvekilleri hakkında dokunulmazlık kaldırılması talebi gelirse buna onay verilip, verilmeyeceğini sordu.

“Üstelik bu sadece DP için geçerli değildir. Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi için de geçerlidir” diyen Kudret Özersay, Başsavcılık, herhangi bir vekilin dokunulmazlığının kaldırılması konusunda Meclis’e talepte bulunursa, tüm siyasi partilerin bunu onaylaması gerektiğini savundu.

HP Genel Başkanı Özersay açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Neden biliyor musunuz? Çünkü bir kişinin, dokunulmazlığı bir zırh olarak kullanacağı, bunun arkasına saklanacağı ve partisinin de kendisini koruyacağı önceden görülebiliyorsa; Meclis’in o dokunulmazlığı kaldırıp kaldırmayacağı belirsizse, soruşturma yapanların da işi daha zor olur. O nedenle iddia ettikleri gibi polisimize ve başsavcılığımıza yardımcı olmak istiyorlarsa dokunulmazlığı kaldırmaya hazır olduklarını derhal açıklasınlar. Tabi korkacak ve çekinecek bir şeyleri yoksa…”