Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma meselesinde UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmamasının arkasında hükümetin karar alamaması değil, domino etkisi korkusu yattığını söyledi.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay Kanal T’de yayınlanan Nazar Erişkin ile Güne Dair programına konuk oldu.

Konunun siyasi şekilde Halkın Partisi tarafından kişiselleştirildiği iddialarını yanıtlayan Özersay, "Siyasi olan, dokunulmazlığın kaldırılması değil, reddedilmesidir" dedi.

“Sadece Emrah Yeşilırmak’la ilgili süreci takip ediyor olsaydık bu iddianın arkasına saklanabilirdik. Daha önce UBP içerisinde başka isimlerin de kamuda üst düzey görevde bulunan, müsteşar durumunda, mukayyet durumunda olan isimlerle ilgili olarak da biz girişim yapmadık mı? Bahse konu üniversiteden sahte diploma alan 130 kişinin adını polise verdiğimizi kamuoyuna duyurmadık mı? Biz bunu sadece bir kişi için değil, herkesle ilgili yaptığımızı kamuoyu biliyor. Bu bizim açımızdan kişiselleştirilmiş bir mesele değil” dedi.

Dokunulmazlık kaldırılması konusunda da bugüne kadar sadece bu isimle ilgili duruşlarının olmadığını belirten Özersay “Hüseyin Özgürgün’ün de, Çaluda’nın da dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Halkın Partisi’nin duruşu netti. Bu tarz konularda kendi partimizden de olsa herkese karşı duruşumuz aynıdır” şeklinde konuştu.

-“Domino etkisinden korkuyorlar”

Dokunulmazlığı kaldırmamalarının asıl sebebini, Meclis'te karar üretemeyecek olmaları şeklinde açıklasalar da asıl nedenin siyasi olduğunu savunan Özersay, “Dün de 27 kişiydiler ama karar aldılar. Ama buradaki asıl çaba dokunulmazlığın kaldırılmamasıdır"

Özersay, “Ama asıl söylenmeyen siyasi bir saik var orda; muhtemelen dokunulmazlığının kaldırılması istenen isim ve onunla bağlantılı isimler de var. Bunun nereye bağlanacağını bence başta Ünal bey olmak üzere hepsi biliyor. Dolayısıyla domino etkisinden korkuyorlar. Eğer mahkemeye gidecek birisi varsa onun da alıp götüreceği birileri var diye korkuyorlar” diyerek sözlerini sonlandırdı.