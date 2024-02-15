Halkın Partisi (HP), Genel Başkanı Kudret Özersay sahte diploma skandalıyla ilgili olarak başlatılan polis soruşturmasında tutuklanan bürokratın Kamu Görevlileri Yasası’na göre görevden uzaklaştırılması gerektiğini belirtti.

Özersay, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nu konuyla ilgili adım atmamak ve durumu geçiştirmeye çalışmakla suçladı.

Kudret Özersay yaptığı yazılı açıklamada, Halkın Partisi olarak üç hafta önce aynı şahısla ilgili Polise şikayette bulunduklarını ve kooperatif tasarruf mevduatı sigorta fonuyla ilgili olarak yasalara aykırı işlemler yapıldığı için bir polis soruşturması başlatıldığını belirtti.

Özersay, sahte diploma konusunda olay ortaya çıktıktan sonra “diplomanın sahte olmadığını" söyleyen olmadığını da savundu.