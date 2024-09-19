Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma soruşturma dosyalarından bazılarının polis tarafından tamamlanıp, Başsavcılığa gönderildiğine işaret ederek, sahte diploma aldığı iddia edilen milletvekiliyle ilgili sürecin ise farklı ilerleyeceğini ve milletvekilinin doğrudan mahkeme önüne çıkarılmayacağını savundu.

Özersay, yaptığı açıklamada, sürecin mahkemelerin vereceği kararla sonuçlanacağına ve suçu olanın cezasını çekeceğine dikkat çekti.

Polise geçmişte sahte diplomalar konusunda şikayet başvuruları yaptıklarını ve sonrasında da bu dosyaların halı altına süpürülmemesi, tozlu raflarda kalmaması için takip ettiklerini vurgulayan Özersay, “Kamuoyunu bu konuda yıldırmak, bizi de vazgeçirmek için çaba harcayanlar olsa da gerçek şu ki süreç ilerliyor, ilerleme durduğu ya da yavaşladığı anda biz bunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Kamuoyunun baskısı ve takibi önemlidir.” dedi.

Özersay açıklamasında şunları kaydetti:

“Örneğin sahte diploma aldığı iddia edilen ve bizim de hakkında şikayet dilekçesi verdiğimiz UBP milletvekilinin polisteki soruşturmasının bittiği aşikar ama buna rağmen dosyayı Başsavcılığa göndermemek, geciktirmek için bir ağırdan alma var. Bize göre polis aslında görevini yapıyor ama bir hükümette olan UBP milletvekiliyle ilgili olan bu dosyanın Başsavcılığa gönderilmemesi ve belki de UBP kurultayı ertesine bırakılması için bir siyasi müdahale var.”

- “Herkes görevini yaparsa dokunulmazlığın kaldırılması konusu meclise gelecek”

Özersay, sahte diploma aldığı iddia edilen milletvekiline ilişkin ise şunları söyledi:

“O dosya bizim tam yedi ay önce yaptığımız bir şikayet dilekçesi ile yapılan bir polis soruşturmasının sonucudur ama diğerlerinden bir miktar farklı ilerleyecek. Çünkü polis Başsavcılığa gönderdiğinde milletvekili doğrudan mahkeme önüne çıkarılmayacak. Başsavcılık önce Cumhuriyet Meclisi’ne bir yazı göndererek dokunulmazlığın kaldırılması talebini iletir, Meclis Başkanlığı derhal bir komite kurar ve komitede yapılan inceleme ertesinde bir oylama yapılır ve daha sonra da Meclis Genel Kurulu dokunulmazlığın kaldırılması oylar. Dokunulmazlığın kaldırılması durumunda ilgili milletvekilinin milletvekilliği düşmez ama artık polis soruşturması ilerletilebilir ve ifadesi de alınır, bir sonraki adımsa mahkeme önüne çıkarılması ve yargılanmasıdır.”