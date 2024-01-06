Halkın Partisi, 8. Kuruluş yıldönümünü bu akşam Merit Lefkoşa Otel’de düzenlediği etkinlikle kutladı.

Kalabalık bir kitlenin katıldığı gecede Genel Başkan ve Kudret Özersay ve Parti Yetkilileri konukları karşıladı.

Daha sonra partililere hitap eden Özersay 8 yıllık süreci özetledi.

İsias davasını Adıyaman’a giderek takip ettiklerini anımsatan Özersay, her zaman ailelerin haklı mücadelesinde yanlarında durmak gerektiğini söyledi.

Özersay, partisinin 8 yıl önce siyasi tecrübesi olmayan ancak memleketini seven bir avuç insanla kurulduğunu kaydederek 8 yılda temiz ve dürüst siyasetin simgesi haline geldiğini belirtti.

Zamanın önce memleket diyenlerin saflarını sıklaştırma zamanı olduğuna işaret eden Özersay, içerisinde yaşanılan memleketin tanınmayacak duruma geldiğini vurguladı.

Ülkede yaşanan sorunlara değinen Özersay, yaşanan bütün sorunlar konusunda önceden uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Özersay, Kıbrıs sorunu konusunda işbirliğine dayalı çözüm modelini ve Maraş açılımı konusundaki fikirleri de partinin ortaya koyduğuna değindi.

Genel Başkan Özersay, konuşmasının sonunda Halkın Partisinin bir web tv ve web radyosunu da hayata geçirdiklerini kaydetti.

Etkinliğin sonunda Halkın Partisi’nin 8. yıl pastası kesildi.