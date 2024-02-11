Birinci Plaza, dün oldukça anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin duayen belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk, Kıbrıs Barış harekatının 50. Yılında, harekat emrini veren dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’i unutmadı. Özgentürk’ün hazırladığı “şiir tadında Bülent Ecevit” Belgeselinin gösterimi, başta siyasiler olmak üzere, oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Karaoğlan Bülent Ecevit, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılını kutlayacağımız bu yıl unutulmadı.

Harekat döneminde Türkiye hükümetinin Başbakanı olan Bülent Ecevit için hazırlanan belgesel, Birinci Plaza’da izleyenleri büyüledi.

Türkiye’nin usta belgesel yönetmeni ve yazarlarından Nebil Özgentürk’ün, “şiir tadında Bülent Ecevit” belgesel gösterimi halkla buluştu.

Belgesel gösterim etkinliği On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs Genç Tv ve Gönyeli Alayköy Belediyesi işbirliğinde gerçekleşti.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu,Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu , Eski Bakan ve Milletvekili Serdar Denktaş, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kıbrıs Genç TV Kurucu Başkanı Ertan Birinci, On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meltem Onay ve çok sayıda davetli katıldı.

Belgesel gösterim etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptıı konuşmada, Ecevit’in Kıbrıs Barış Harekatına imza attığına işaret ederek, barışçıl kişiliğiyle mücadelede yer alan aynı zamanda işçi, çalışan ve emekçinin temsilcisi olan Ecevit’in verdiği talimatın son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de etkinlikte yaptığı konuşmada, tarihe mal olmuş liderlerin unutulmayacağını belirterek, Bülent Ecevit’in Türk ordusunun Kıbrıs’a çıkarma yapmasındaki en önemli isim olduğunu kaydetti. Töre, Lefkoşa Göçmenköy girişinde bulunan Bülent Ecevit’in anıtı önünde düzenlenen merasimlerin devlet töreni haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’da konuşmasında, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kıbrıs Genç TV Kurucu Başkanı Ertan Birinci’nin bu önemli etkinlik için işbirliği teklif ettiği zaman tereddütsüz kabul ettiğini çünkü Ecevit’in Kıbrıs Türk halkı için çok büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Ecevit’in Gönyeli için de çok önemli olduğunu ifade eden Amcaoğlu, Ecevit’in Gönyeli’nin fahri hemşehrisi olduğunu anlattı.

Etkinlikte konuşma yapan Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kıbrıs GENÇ TV Kurucu Başkanı Ertan Birinci de konuşmasında, “bugün burada “Bir Yudum İnsanı” konuşmak için toplandık.” diyerek Barış Harekatının 50. Yılında, harekatın Başbakanı Ecevit’i anıyoruz” dedi.

On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meltem Onay,kültür tarihine iz bırakan Nebil Özgentürk’ün yaptığı eserler ile her insana dokunduğundan söz etti.

Etkinliği baş mimarı olan Usta Yönetmen Nebil Özgentürk ise konuşmasında, belgeselinden söz ederek, “şiir ve sanatın iyileştirdiğine işaret etti. Özgentürk, Ecevit’e vefa borcunu ödemiş olmanın mutluluğuna da değindi.

Konuşmaların ardından belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk’ün biyografisi izlendi.

Etkinlik, usta yönetmen Özgentürk’ün Bülent Ecevit’in kendi sesinden okuduğu şiirlerle ve anlatımıyla harmanladığı, başyapıt belgeselinin gösterimi ile devam etti. Belgesel, salonda duygu seline neden oldu..

Etkinlik Özgentürk’ün kitap imza töreni ile sona erdi.