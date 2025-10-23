CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, “Kıbrıs halkı baskı yapanlara karşı özgür iradesiyle bir Cumhurbaşkanı seçti. Bu çok önemli. Zamanı gelmiş bir değişimin önünde kimse duramaz.” dedi.

AA’nın aktardığına göre Özgür Özel, Halk TV'de yayınlanan "Kırmızı Çizgi" programında soruları yanıtladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan seçimle ilgili Özel, şunları söyledi:

"Kıbrıs'ta iradesine karışılmasını istemeyen herkes oy verdi. Kıbrıs seçimini Kıbrıs'a yavru vatan muamelesi yapanlar, arka bahçe muamelesi yapanlar, 82 plaka numarası biçenler kaybetti. Kıbrıs halkının iradesine saygı duyan bizler karışmadık. Kıbrıs halkı baskı yapanlara karşı özgür iradesiyle bir Cumhurbaşkanı seçti. Bu çok önemli. Zamanı gelmiş bir değişimin önünde kimse duramaz. Türkiye'de muhalefetin önümüzdeki seçim sürecinde bir ve birlikte olacağını düşünüyorum. Muhalefetten sapıp savrulanı seçmeni dışlayacak zaten."