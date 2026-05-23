Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, "Bu türbülanslar iktidar yürüyüşümüzden geri tutmamalı, engellememeli. O açıdan bir an önce, zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor." dedi.

Özel, parti genel merkezinde gerçekleştirilen, CHP TBMM kapalı grup toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, sorularını yanıtladı.

Toplantıda, CHP TBMM Grup Başkanı olarak seçilmesinin hatırlatılması üzerine Özel, 3 yıl önce yine bir kapalı grup toplantısında Grup Başkanı seçildiğini, ondan yaklaşık 5 ay sonra da Genel Başkan seçildiğini anımsattı.

Grup iç yönetmeliklerine göre, mevcut genel başkanın otomatik olarak grup başkanı olduğuna işaret eden Özel, "Bu, bu şekilde sürerken malum çok tartışmalı, hukuken tanımadığımız, Türkiye'deki aklı başında hiçbir hukukçunun savunmadığı mutlak butlan kararı çıktı ve bu karar çeşitli birimlere yollandı. Yarın, öbür gün bu kararın Meclis'e de yollanması ve Meclis yönetimi tarafından da bu kararın kıymetlendirilmesi ihtimali ki doğru bir ihtimal değildir, ama bu kez Meclis, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkanlığında bir boşalma olduğu noktasına işaret edebilirdi." diye konuştu.

Özel, grup başkanlığının bir şekilde boşalması durumunda ilk kapalı grup toplantısında seçim yapılması gerektiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Öyle olunca bu ilk kapalı grup toplantısında, bu hukuki gerekliliği, bu ihtimali gündeme getirdim. Arkadaşlarımızın önerisiyle yeniden grup başkanlığı seçimi oldu. Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. Kullanılan oyların birisi dışındaki tüm oyları alarak, tabii toplantıya sağlık mazeretleri olan, hastanede yatan, yurt dışında olanlar da yazılı olarak mazeret bildirdiler. Onların da destek ifadeleriyle ve 'seçim olacağını bilmiyorduk, bilsek gelirdik' diyen çok sayıda da arkadaşımız var. Ama görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden Grup Başkanı seçildim."

"Butlan kararının arkasında 90 milletvekili var" şeklinde haberler gördüğünü belirten Özel, "Bugün 110 milletvekilinin hangi kararın arkasında olduğu ki yapılan açıklamaları da siz takip ediyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nda bilinen ayrışmanın ötesinde bir ayrışmanın olmadığının görülmesi çok önemli. O yüzden hep birlikte bu kararı aldık. Hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

- "Grup kürsüsünü kendisine teklif etmemi bekleyeceğini düşünmüyorum"

Özel, "Bayramdan sonra salı günü grup kürsüsünde sizi görmemizin önünde bir engel var mı?" sorusu üzerine, grup başkanının istediği zaman milletvekillerini toplantıya çağırabileceğini ve parti genel başkanına kürsüde konuşma yapmayı teklif edebileceğini söyledi.

Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Ancak bu, öyle bir süreç değil. Bugün zaten sahadaki, sokaktaki, üyelerdeki duygu durumuna bakıldığında, butlan kararı sonrası partide bir genel başkan değişikliği olduğunu hiçbir üye kabul etmiyor. Milletvekili grubunun durumu açık. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun da AK Parti yargısının göreve geri getirmeye çalıştığı bir butlan kararıyla gelip grup toplantısında konuşma yapacağını ya da benden grup kürsüsünü kendisine teklif etmemi bekleyeceğini zaten düşünmüyorum. Bu şartlar altında öyle bir şeyi kendi de istemez. Toplumsal kabul de görmez bu. O yüzden kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım."

- "Bir uzlaşı yok"

Kemal Kılıçdaroğlu ile "biri genel başkan, biri grup başkanı olacak şekilde uzlaştıklarına" dair de haberler okuduğunu ifade eden Özel, "Böyle bir uzlaşı yok. Çünkü biz zaten bu butlan kararını tanımadığımız için tanımadığımız bir kararla da uzlaşacak halimiz yok. Ama şöyle bir uzlaşı olacak, onun olması elzem ve herkesin istediği bu. Herkesin istediği ve herkesin beklediği bir tek şey var, o da kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün gibi bir süredir, 40 günlük bir süre içinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi." ifadelerini kullandı.

Özel, bir kamuoyu araştırma şirketinin mayıs ayı değerlendirmesine göre, CHP'nin oy oranının yüzde 34,8'e ulaştığını ileri sürerek şunları kaydetti:

"Yüzde 25'lik cam tavanı kırdık. Yüzde 35'lik camı taban yapıp yüzde 40'ı aşmanın telaşı içindeyken bu türbülanslar geldi. Her şeye rağmen partinin bu oy oranı kıymetli. Her anket bir öncekinden, geçen aydan daha iyi geldi. Bu türbülanslar iktidar yürüyüşümüzden geri tutmamalı, engellememeli. O açıdan bir an önce, zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor."

- "40 gün içinde kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter"

Kurultay için Kılıçdaroğlu ile de görüşerek teknik boyutta görevlendirmeleri yapacaklarını dile getiren Özel, "Oturur arkadaşlarımız ve hızlı bir şekilde sağ salim, ayrışmadan, bölünmeden, tartışmadan 40 gün içinde ya da bayramdan sonra ilk mesaiyi takip eden 40 gün içinde nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter. Devamında yine herkesin umutlarını besleyen iktidar yürüyüşümüz başlar." dedi.

Özel, kendilerine oy veren ya da vermeyen ama "mutlak butlan" kararına tepki gösteren herkese teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu'nun 40 gün içerisinde kurultayın yapılmasına nasıl baktığının sorulması üzerine Özel, "Dünkü telefon görüşmemizde kendisi 'En uygun zamanda kurultay yapalım' demişti. Ben de en uygun zamanın, en kısa zaman olduğu görüşümü ifade etmiştim. Bu çerçevede arkadaşlarımız herhalde görüşürler ve ona göre en doğru karar hep birlikte verilir. Ama burada hiç şüphe yok ki en uygun zaman, en kısa zamandır. Hiç istemediğimiz, aslında hiç de meşru olmayan bu ara dönemden partimizi hızla çıkarmak durumundayız." yanıtını verdi.

- "En kısa sürede kurultay için adımlarımızı atacağız"

Özel, Kılıçdaroğlu'nun CHP ile ilgili "mutlak butlan" kararı sonrası ilk konuşmasını takip edip etmediği ve yüz yüze görüşme olup olmayacağının sorulması üzerine "Dün telefonda görüşlerimizi ifade ettik. Şimdi teknik arkadaşların görüşmelerini yapma zamanı. Ben bundan önce defalarca Sayın Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüştüm. Kurultay kararı alındıktan sonra yine büyük bir memnuniyetle görüşürüm. Ama 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra elbette önceki genel başkanımızla yüz yüze de görüşürüz, oturur sohbet de ederiz ama gazetede kurultay kararının ilanını okuduktan sonra." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 40 gün içerisinde kurultay ile ilgili bir karar verip adım atmasının parti, ülke ve Kılıçdaroğlu için en doğru karar olacağını belirten Özel, aksi halde Siyasi Partiler Kanununun, tüzüğün verdiği tüm imkanları kullanarak en kısa sürede kurultay için adım atacaklarını söyledi.

Seçilerek genel başkanlık yapmış birisine yönelen tepki ve sloganlara üzüldüğünü dile getiren Özel, "Kasım 2023'teki bir PM toplantısı çağrısı gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezi kullanması konusunda bir girişime tavrınız ne oldu?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Öncesinde arkadaşların konuşması bu yönden çok zaruri. 40 gün sonrasına kurultayı toplamak üzere o günkü PM'yi toplantıya çağırma toplantısı olursa herhalde o toplantıya giren bütün Parti Meclisi üyelerini ve Kemal Bey'i zaten sadece ben değil buradaki herkes misafirperverlikle karşılar. Yeter ki çıkışta 40 gün sonrasına kurultay kararı almak üzere o salonu kullanmak istiyor olsun."

Özgür Özel, "Kılıçdaroğlu, konuşmasında, CHP'nin ilk defa tarihinde ahlaki eleştiriler aldığını söyledi. Sizin buna yanıtınızı ne olur?" sorusuna, CHP'nin tarihini iyi bildiğini, partisinin tarihinde çok haksız eleştiriler aldığını ifade etti.

CHP'de bazen çok haksız operasyonlardan sonra görev değişiklikleri yaşandığını belirten Özel, CHP'nin kendi içinde bu ahlaksızlıklara prim vermediği için birlik ve bütünlük halinde atlattığı süreçlerin yaşandığını söyledi.

Özel, şöyle devam etti:

"CHP'ye ahlaksızlık yapılıyor doğru ama bize karşı yürütülen bu gayriahlaki operasyonları kıymetlendiren bir söylemi ben kıymetlendirmem. Her fırsatta soruluyor, 'Hakkında suçlama olan belediye başkanlarımızın üyeliklerini askıya alma.' Bir ara böyle bir yola çıkış falan söyleniyordu. Örneğin, Bayrampaşa Belediye Başkanı 3 kez kendisine 'AK Parti'ye geç, Cumhur İttifakı'na geç operasyon yapmayalım.' Silivri'de yatıyor parti değiştirmedi diye. Şimdi tutacağız bu arkadaşımızı partiden uzaklaştıracağız öyle mi? Suçu, parti değiştirmemek. Ekrem İmamoğlu, bu iktidarı rahatsız edip, Cumhurbaşkanı adayı olup iktidara yürüyor olmasaydı, 'Ben CHP'nin adayı değilim. Ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Daha da Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ne haliniz varsa görün' dese zaten içeride kalmaz. Onun suçu, AK Parti'yi yenmek."

- "Bizi delegemizden başka kimse kaldıramaz"

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun ve çeşitli suçlamalarla itham edilen arkadaşlarının yanında durmaktan hiçbir zaman mahcup olmayacağını belirtti.

Partiye yapılan bu saldırılara karşı partinin genel başkanlarının Atatürk'ten aldıkları bir görevle, partide yaş fark etmeksizin herkese ağabeylik, babalık yapması gereken kişiler olduğunu vurgulayan Özel, "Bana gelip birisi 'Kızın okulda hırsızlık yapmış' dediğinde 'Ben onu şimdilik evlatlıktan reddediyorum' demem. 'Yapmaz benim evladım' derim. Ekrem Başkan'dan başlayıp en son yapılan haksız tutukluluğa kadar kime gayriahlaki suçlama yöneltiliyorsa onlar bizim evladımız ve bu baba evinde, baba evini kuran Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi olarak söylüyorum ki 'Yapmaz benim evladım.' Ben onu evlatlıktan reddetmem. Ne geçici ne kalıcı. Yapmaz bizim evladımız." diye konuştu.

Özel, "Genel Merkezi terk etmeme kararı almıştınız. Bu süreç devam edecek mi?" sorusu üzerine, "Bayramlar bitmez. Delegemiz, bizi layık gördüğü makamdan uzaklaştırmadıkça ya da görev süremiz dolup da bir başkasını oraya layık görmedikçe delegemizin 'otur' dediği yerde otururuz ve bizi onlardan başka kimse kaldıramaz." yanıtını verdi.