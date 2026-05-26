CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin. Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız, ben çıkacağım, adayım. Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömürüm boyunca yanında gezeceğim." dedi.

AA’nın aktardığına göre CHP İl Başkanlığının Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapma talebini, İzmir Valiliğinin kentte belirlenen miting alanının Gündoğdu Meydanı olduğunu belirterek kabul etmemesine rağmen çeşitli sendika ve siyasi partilerin bayraklarını taşıyan bir grup Cumhuriyet Meydanı'nın çevresinde toplandı. Polisin uyarısına rağmen dağılmayan ve yolu kapatarak meydana girmek isteyen kalabalığa müdahale edildi. Bu sırada, 1'i TOMA üzerine çıkarak araca zarar veren 2 kişi gözaltına alındı.

Bu sırada, üzerinde "İrademize, liderimize, partimize sahip çıkıyoruz" yazılı otobüsle Cumhuriyet Meydanı'na gelen Özel, otobüsten inerek Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Özel, daha sonra Cumhuriyet Bulvarı'nda park eden otobüsün üzerine çıkarak kalabalığa seslendi.

- Kılıçdaroğlu'na çağrı

Özgür Özel, çok kez geldiği İzmir'de bugün öfke gözlemlediğini belirterek, "Zaman öfkeyi umuda çevirme, bu öfkeden yeniden umut, bu enerjiden yeni bir yürüyüş çıkarma, bu enerjiyle birlikte hem partimizi hem ülkeyi kurtarma zamanıdır." dedi.