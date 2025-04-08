“Özgürlüğün Kıyısında” isimli belgeselin ilk gösterimi ve “Belgelerle Kıbrıs 1925-1984” isimli serginin açılışı dün akşam Girne Acapulco Otel’de yapıldı.

İkinci Uluslararası Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Sempozyumu çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının katkılarıyla hazırlanan etkinliklere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam ve Yönetmen Gökalp Yamen’in yaptığı etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Muhammet Ahmet Tokdemir ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet ve Avrupa Birliği eski Bakanı, Başmüzakereci ve Büyükelçi Egemen Bağış’ın gönderdiği mesajlar okundu.

İkinci Uluslararası Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Sempozyumu; Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği öncülüğünde, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Alashia Terracotta Sanat Topluluğu işbirliğiyle Cumhurbaşkanlığı , TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü , Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı , Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) , Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi , Girne , Çatalköy , Gönyeli , Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyeleri ve BRTK’nın katkılarıyla yapılıyor.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış konuşmasında, belgesel ve serginin hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutladı.

Nüfus mübadelesinin önemine vurgu yapan Tatar, bu mübadeleyle güneyde kalan Türklerin kuzeye, kuzeyde kalan Rumların da güneye taşınmalarıyla iki bölgeliliğin gerçekleştiğini, yeni Kıbrıs gerçekliğinin ortaya çıktığını belirtti.

Bu durumun 50 yılda kökleştiğini ve bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle iki devletli siyasetin sürdürüldüğünü dile getiren Tatar, bir anlaşma olacaksa KKTC’nin o anlaşmanın bir parçası olması gerektiğini kaydetti.

Mübadelenin, Kıbrıs Türk halkını bu topraklardan yok etmek, soykırımdan geçirmek isteyen zihniyete karşı yapıldığını dile getiren Tatar, mübadelenin önemli bir uluslararası anlaşmanın sonucu olduğunu vurguladı.

Mübadele anlaşmasının altında imzası olan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı da rahmet ve minnetle anan Tatar, “O olumsuz şartlarda her yerde Kıbrıs'ın bir Yunan adası olduğunu söyleyenlere karşı nüfus mübadelesi bir anlaşmasını tarihe geçirmek, kayıtlara geçirmek ve onun altına Makarios'un imzasını attırmak öyle sanıldığı kadar kolay bir şey değildir” dedi.

-Sadrazam

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam da, İkinci Kültürel Miras Koruma Ve Araştırma Sempozyumu çerçevesinde “Özgürlüğün Kıyısında” belgeselinin ilk gösterimi ve “Belgeler Kıbrıs 1925-1984” adlı serginin açılışının yapıldığını belirtti.

Sadrazam, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA Başkanlığının katkılarıyla hazırlanan “Özgürlüğün Kıyısında” adlı belgeselin, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında esaret altında kalan Kıbrıs Türklerinin özgür topraklara ulaşmak için verdikleri destansı mücadeleyi anlattığını kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin tarihine “Üçüncü Barış Harekatı” olarak geçen bu mücadelede yaşanan acıların anlatıldığını belirten Sadrazam, “Her köy, her aile, her birey unutulmaz acılarla örülü bir tarihin kahramanı olmuştur” dedi.

Sadrazam, özgürlüğün umutlarla büyüdüğünü, umudun da özgür topraklara ulaşmak olduğunu söyleyerek, bu yaşananların bugünkü barış ve özgürlük ortamının önemini hatırlattığını ifade etti.

Sergiyle ilgili de bilgi veren Sadrazam, Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki köklü bağları belgeleyen Kıbrıs 1925-1984 adlı sergide, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından alınan 46 belgenin, Kıbrıs Türk Milli Arşivleri ve Rauf Denktaş Özel Arşivinden seçilen 100 fotoğraftan oluşan 20 kolaj çalışmasının yer aldığını kaydetti.

Sadrazam, sergide yer alan belgelerden birinin Kıbrıs Türklerin iskanına yönelik olduğunu ve Atatürk’ün imzasını taşıdığını, belgenin Kurtuluş Savaşı yıllarında zorluklara rağmen Kıbrıslı Türklerle bağın her zaman sürdüğünün kanıtı olduğunu belirtti.

-Yamen

“Özgülüğün Kıyısında” belgeseli yönetmenlerinden Gökalp Yamen, belgeseli çekerken bir milletin hafızasının sadece tarih kitaplarında değil “bir annenin bekleyişinde, bir çocuğun suskunluğunda, bir toprağın kokusunda saklı olduğuna” tanıklık ettiğini dile getirdi.

Kıbrıslı Türklerin yokluk ve esarete rağmen inancından ve kimliğinden vazgeçmediğini söyleyen Yamen, hikayenin bir diriliş hikâyesi olduğunu söyledi.

Yamen, belgeselin geçmişi unutmamak, bugünü anlamak ve yarını doğru kurmak adına geçmişin ve geleceğin sesi olacağına inanç belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından belgesel gösterimi yapıldı, sergi gezildi ve katkı koyanlara plaketleri sunuldu.