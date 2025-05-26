Lefkoşa Yenikent’te faaliyet gösteren Öztoprak Dans Stüdyosu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü coşkulu bir etkinlikle kutladı.

Etkinlikte, dans eğitmeni Devin Canbaz tarafından çocuklara yönelik ücretsiz dans atölyesi düzenlendi.

Dünya Çocuk Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, aynı zamanda stüdyonun yeniden açılışının birinci yıl dönümünü kutlama niteliği taşıdı. Çocukların dans performanslarıyla renklendirdiği etkinlikte, aileler ve katılımcılar keyifli dakikalar yaşadı.

Stüdyonun dans eğitmeni Devin Canbaz, yaptığı konuşmada stüdyonun yeniden canlanma sürecine değinerek, “Bir yıl önce sessizliğin yerini müzik aldı, boşlukların yerini adımlar… Bugün buraya baktığımda, her şeyin buna değdiğini bir kez daha görüyorum,” sözleriyle duygularını paylaştı.

Çocukların ilham verici enerjisine dikkat çeken Canbaz, “Çocuklar sadece geleceğimiz değil, bugünümüzün de en saf ve en güçlü ilham kaynağı,” ifadelerini kullandı.

Canbaz, stüdyonun yeniden doğuşunda kendisine inanan ve destek olan isimlere de teşekkür etti. Özellikle stüdyo sahibi Salih Öztoprak’a ve eşi Canan Öztoprak’a duyduğu minnettarlığı dile getirerek, “Beni dinlediler, güvendiler ve birlikte bu alanı tekrar ışıkla doldurduk,” dedi. Ailesine yönelik teşekkür sözleri ise salondan alkış aldı.

Etkinliğe katılan çocuklara ve ailelerine de teşekkür eden Devin Canbaz, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Dilerim ki bugün attığınız her adım, kalbinizde dansa dair küçük ama güçlü bir sevgi bırakır.İyi ki varsınız. İyi ki dans var. İyi ki yeniden başladık. Ve iyi ki çocuklar var…”

Etkinliğin sonunda katılan çocuklara sertifikaları verildi.

Dünya Çocuk Günü etkinliği, miniklerin dans gösterileri ile son buldu.