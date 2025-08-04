Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından düzenlenen 63. Mehmetçik Üzüm Festivali'nin kapanış gecesine katıldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, festival alanındaki stantları gezen Öztürkler, esnafla sohbet ederek alışveriş yaptı, vatandaşlarla bir araya geldi ve halkın görüşlerini dinledi.

Kısa bir açıklamada bulunan Öztürkler, festivalin anlamlı bir atmosferde gerçekleştiğini belirterek, "Belediye Başkanımız çok güzel bir organizasyona imza atmış durumda. Halkın arasında dolaşarak birlik ve beraberlik duygusu içinde mutlu olduklarını gözlemledik. Üzüm üretimiyle özdeşleşmiş, milli mücadele yıllarından itibaren üretmekten kopmayan bir bölgede bulunmak gurur verici. Festivale katılmaktan büyük memnuniyet duydum. Bölge halkına ve dolayısıyla ülkemize sundukları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da konuşmasında, "Neredeyse bir asra yaklaşan festivalimizin bu yılki kapanışını başarıyla gerçekleştirdik. Bölge ve ülke halkı için emekle üretilen ürünler satışa sunuldu. Tüm halkımız mutlu bir şekilde ayrıldı. Bu organizasyonun başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’e de festivalimize katılması ve bizlerin yanında olmasından dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.