Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Ankara temaslarının sonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Öztürkler ve Yılmaz bir süre baş başa görüştü.

Ardından Başkan Öztürklerin heyetinde bulunan Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekilleri; Hasan Küçük, Fırtına Karanfil, CTP Milletvekilleri; Şifa Çolakoğlu ve Devrim Barçın görüşmede yer aldı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yer alan görüşmede KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da hazır bulundu.

Görüşmede Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı faaliyetleri,2025 yılı bütçe görüşmeleri ve diğer konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Meclis Başkanlığına seçilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un davetiyle Ankara’da temaslarda bulunan Öztürkler’in bu akşam KKTC’ne dönmesi bekleniyor.