Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Öztürkler, şunları kaydetti:

“Anavatanımızda, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 8.Olağan Kurultayında yeniden Başkanlığa seçilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyorum.

İnanıyorum ki, Sayın Erdoğan’ın vizyonu ve liderliği ile yeni dönem de de Anavatanımız, bölgesinin lider ülkesi olarak geleceğe emin adımlarla yürüyecektir.

Türkiye yüzyılında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sarsılmaz bağlarının daha da güçleneceğine olan inancım tamdır.”