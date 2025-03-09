Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, eski Başbakan İrsen Küçük'ün vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Eski Başbakan, UBP eski Genel Başkanı merhum İrsen Küçük’ü saygı ve rahmetle andığını kaydeden Öztürkler, mesajında şunları kaydetti:

“Sayın Küçük, siyasi yaşamı boyunca ülkesine ve halkına önemli hizmetlerde bulunmuştur. Anavatanımızdan bizlere ulaşan asrın projesinin gerçekleşmesi onun Başbakanlığı döneminde ve büyük emeklerle hayat bulmuştur. Yine Tarım Bakanlığı döneminde bir çok projenin de gerçekleşmesine katkılar sağlamıştır. Bir Erenköy Mücahidi olan Merhum Küçük milli ve manevi değerlere bağlı duruşuyla Kıbrıs Türk siyasi yaşamında büyük bir yer edinmiştir. Ruhu şad olsun…”