Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı, Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı, Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci’yi kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, kabulde haberleşme, tarım ve ormancılığın KKTC açısından taşıdığı stratejik öneme değinen Öztürkler, “Bu alanlar, geleceğin en kritik sektörleri arasında yer alıyor” dedi.

Öztürkler, Türkiye’nin haberleşme alanında geliştirdiği milli yazılım ve uydu teknolojilerinin bölgesel bağımsızlık açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Öztürkler, bu alandaki yerli ve milli atılımların sadece Türkiye için değil, KKTC için de stratejik bir kazanım olduğunu vurgulayarak, “Haberleşme altyapısında dışa bağımlılığı azaltan her adım hem ulusal güvenliğimizi hem de teknolojik egemenliğimizi pekiştiriyor. Türkiye’nin bu alandaki başarıları, KKTC’nin dijital dönüşüm sürecine de doğrudan katkı sağlayacaktır” dedi.

Tarımın sadece bugünün değil, yarının da en önemli alanlarından biri olduğunu kaydeden Öztürkler, üretimin sürdürülebilirliği, kırsal kalkınmanın sağlanması ve gıda güvenliğinin teminat altına alınması açısından tarımın ülkenin geleceğinde kilit rol oynayacağını söyledi.

Türkiye’den KKTC’ye ulaştırılan suyun tarıma büyük katkı sağladığını vurgulayan Öztürkler, “KKTC olarak, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle hayata geçirilen ‘Asrın Projesi’ sayesinde topraklarımız suyla buluştu. Bu tarihi adım, tarımda verimliliği artıracak ve ürün çeşitliliğimizi zenginleştirecek bir dönemin kapılarını araladı. Artık daha fazla üretim yapabilecek, çiftçimizi daha güçlü bir şekilde destekleyebileceğiz” şeklinde konuştu.

Tarımda teknoloji kullanımının ve genç nüfusun sektöre yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken Öztürkler, bu alanlarda bilinçli adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarına da değinen Öztürkler, yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

“Yanan her ağaç, geleceğimizden çalınan bir umuttur” diyen Öztürkler, ormanların sadece doğal zenginlik değil, aynı zamanda ekosistemin sigortası olduğunu söyledi.

Orman yangınlarıyla mücadelede yalnızca müdahale değil, önleyici tedbirlerin de büyük önem taşıdığını belirten Öztürkler, yasal düzenlemelerin etkin biçimde uygulanması, caydırıcı yaptırımların hayata geçirilmesi ve kamuoyunun bilinçlendirilmesinin bu mücadelenin temel taşları olduğunu kaydetti.

Ormanların korunmasının gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Öztürkler, “Doğaya karşı sorumluluğumuz sadece bugünü değil, yarını da korumaktır. Her bir fidan, her bir orman parçası, çocuklarımızın nefesidir. Bu bilinçle hareket etmeli, ormanlarımızı korumak için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde olmalıyız” dedi.

KKTC’nin tarımsal potansiyelinin doğru planlamayla değerlendirileceğini belirten Öztürkler, yerli üretimin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması için ortak akılla hareket edeceklerini söyledi.

-Demirci: “İş birliğine hazırız”

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı, Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu ise KKTC’nin haberleşme ve tarım alanında politikalarının gelişimini yakından takip ettiklerini ve iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.