Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC’nin geleceğinin bugün çocuklara verdikleri değer ve destekle şekilleneceğini vurguladı.

Çocukların haklarını korumak ve onlara adil, eşit ve umut dolu bir yaşam sunmak için üzerlerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını belirten Öztürkler, çocukların sesi olmak, geleceklerini güvence altına almak ve her çocuğun mutlu bir çocukluk geçirmesini sağlamanın görevleri olduğunu kaydetti.

Öztürkler, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler mesajında şunları kaydetti:

“Cumhuriyet Meclisi olarak, çocuklarımızın haklarını, geleceklerini güvence altına almak için kararlılıkla çalışmaya devam ettiğimizi vurgulamak istiyorum.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle şunun altını önemle çizmek isterim. Çocuklarımız, toplumumuzun en kıymetli hazinesi ve geleceğimizin teminatıdır. Onların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir ortamda büyümeleri, hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bizler çocuk haklarının korunması adına yasalar ve politikalar geliştirmeye, fırsat eşitliği sağlamaya, çocuklarımızın daha güçlü bir gelecek kurmaları için gerekli ortamı oluşturmaya büyük önem veriyoruz. Hayatın tüm alanlarında çocuklarımıza sunulan imkanları artırmak, onların bireysel yeteneklerini keşfetmelerine ve topluma katkı sağlayan bireyler olmalarına yardımcı olmak adına üzerimize düşen tüm görevleri yapmaya hazırız.

Bizlerin en büyük gücü, yetiştirdiğimiz çocuklarımızdır. KKTC’nin geleceği, bugün çocuklarımıza verdiğimiz değer ve destekle şekillenecektir. Çocuklarımızın haklarını korumak ve onlara adil, eşit ve umut dolu bir yaşam sunmak için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Onların sesi olmak, geleceklerini güvence altına almak ve her çocuğun mutlu bir çocukluk geçirmesini sağlamak hepimizin görevidir.

Bu anlamlı günde, tüm çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemeyi çoğaltmak, hayallerini desteklemek ve daha aydınlık bir yarın için el ele vermek dileğiyle, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlu olsun. KKTC olarak, çocuklarımızın haklarını korumaya ve onlara en iyi geleceği sunmaya devam edeceğiz.”