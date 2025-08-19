Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bölgeye hava savunma sistemi yerleştirme girişimlerine tepki göstererek, “KKTC’ye karşı kurulan her masayı, Anavatan Türkiye ile birlikte yıkacak iradeye sahibiz.” dedi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Oktan Türk Teşkilatı Derneği Başkanı Rauf Babacan ve yönetimini kabul etti.

Öztürkler, görüşmede yaptığı konuşmada İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bölgeye hava savunma sistemi yerleştirme girişimlerine sert tepki gösterdi. Öztürkler, bu adımların KKTC’ye karşı açık bir tehdit olduğunu belirterek, “Bu ittifaklar barışa değil, bölgesel istikrarsızlığa hizmet ediyor.” dedi.

Öztürkler, Hindistan’ın bu askeri iş birliğine dahil olma ihtimaline karşı da, “Bölgeyle ilgisi olmayan ülkelerin Doğu Akdeniz’de provokatif hamleler yapması kabul edilemez. KKTC’ye karşı kurulan her masayı, Anavatan Türkiye ile birlikte yıkacak iradeye sahibiz. Bu halkın güvenliği, hiçbir küresel hesabın parçası olamaz.” ifadelerini kullandı.

“Biz yalnız değiliz. Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle, bu topraklarda barışı ve egemenliği korumaya kararlıyız.” diyen Öztürkler, KKTC’nin haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurguladı.

Öztürkler, “Kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok sayamaz. Bu milletin iradesi, bölgesel oyunları bozmaya yeterlidir.” diyerek, uluslararası aktörlere mesaj verdi.

Öztürkler, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne karşı askeri iş birliklerine yönelen ülkeler, önce kendi vicdanlarına dönüp bakmalıdır. Hindistan ve İsrail gibi bir ülkeler, Müslümanlara yönelik ayrımcılığı, şiddeti ve katliamları gerçekleştirip, görmezden gelirken; başka coğrafyalarda stratejik ortaklıklar kurma hakkını kendinde göremez.” diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Zengezur Koridoru’nun da Türk dünyası için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek, Türkiye’nin liderliğinde şekillenen bu hattın sadece bir ulaşım projesi değil, bir medeniyet vizyonu olduğunu vurguladı.

“Zengezur Koridoru, Türk dünyasının kalbini birbirine bağlayan stratejik bir damardır. Bu hattın gerçek anlamda işlemesi, bölgeye ekonomik ve siyasi katkı sağlaması Türkiye olmadan mümkün değildir. Türkiye, bu yüzyılın lojistik lideri olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, biz KKTC olarak bu vizyonun Akdeniz’deki en güçlü parçasıyız.” diyen Öztürkler, Ankara’nın bölgesel politikalarına tam destek verdiklerini ifade etti.

Öztürkler, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de Türk dünyasının denizlere açılan kapısı olduğunu belirterek, “Zengezur açıldığında sadece kara yolları değil, gönül yolları da birleşecek. Türk dünyasının sesi daha gür çıkacak, KKTC bu sesin yankısı olmaya devam edecek. Biz bu tarihi yürüyüşte varız, hazırız ve kararlıyız.” şeklinde konuştu.

Oktan Türk Teşkilatı Derneği Başkanı Rauf Babacan da derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.