İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Ulusal Birlik Partisi’nin 47. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürkler mesajında, “Bugün, Kıbrıs Türk halkının ulusal birliğinin, refahının ve özgürlüğünün en güçlü savunucu partimizin 47. kuruluş yıl dönümünü halkımızdan aldığımız büyük güçle bir kez daha gurur içinde kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi’nin, yarım asırlık tecrübesinin, mücadelesi ile Kıbrıs Türk halkının her alanda Anavatan Türkiye ile tarihsel, kültürel ve manevi bağlarının korunmasında, Ada’daki Türk varlığına sahip çıkılmasında, Kıbrıs Türkü’nün eşit, özgür ve egemen olarak barış içerisinde yaşamasında ortaya koyduğu ulusal politikalarla her zaman halktan en güçlü desteği alarak, halkın güvenine mazhar olduğunu dile getiren Öztürkler, “Ulusal Birlik Partisi, Kıbrıs Türkü’nün ulusal davaya bağlılığının, devletine olan sevgisinin ve istikbal mücadelesinin en örgütlü olduğu, liberal düşünce ve ulusal karaktere sahip, 20 bine yaklaşan üye sayısı ile ülkemizin en büyük kitle partisidir.” dedi.

Partinin geleceğini devletin yüceltilmesi ve güçlendirilmesi olarak benimseyen örgütlerle her zaman gelişimden, demokrasiden, insana hizmetten ve milli davadan yana olduklarını vurulayan Öztürkler, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Yarım asırdır bu mücadelede görev almış, bayrağı ileriye taşımış birçok insanımız vardır.

Bugün, aynı ruh ve ulusal bilinçle mücadelemizde öncü olan güçlü, çalışkan Kadın ve Gençlik Kollarımız başta olmak üzere partimizin ortaya koyduğu halktan yana çalışmalar, Kıbrıs Türkü’nün geleceğinin teminatıdır. Bugün, Ulusal Birlik Partisi dünden daha örgütlü bir şekilde köklü geçmişi, güçlü gençliği ile yoluna devam ediyor.

Bu vesile ile Ulusal Birliğimizin öncüleri, bugünlere gelmemizde büyük emekleri olan Kurucu Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Başkanımız Rauf Raif Denktaş, Eski Genel Başkanlarımız Nejat Konuk, Osman Örek, Mustafa Çağatay, İrsen Küçük ve unutulmaz Genel Sekreterimiz Dr. Salih Miroğlu’nu bir kez daha rahmet ve saygı ile anıyorum.

Kıbrıs Türk halkının refahı, güvenliği, özgürlüğü ve devletimizin güçlenmesi için özveriyle çalışan tüm Ulusal Birlik Partili kardeşlerime ve üyelerimize sağlık ve esenlikler diler, partimizin kuruluşunun 47. yıl dönümünü en içten duygularımla kutlarım.”