Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Ombudsman İlkan Varol’u kabul etti.

Varol, Ocak-Haziran 2025 (Birinci altı aylık) 39. Dönem Raporu'nu sundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Ombudsman’ın KKTC’deki önemine değinerek gerek Uluslararası Ombudsmanlar toplantılarını gerekse de ülkedeki çalışmalarını takip ettiğini belirterek, başarılarının devamını diledi.

Kabulde konuşan İlkan Varol, Ombudsman’ın Anayasal bir kurum olduğunu ve yetkisini doğrudan Anayasa’dan aldığını söyleyerek, idarenin eylem ve işlemlerinden mağdur olduğunu düşünen kişilerin bu kuruma şikâyette bulunabileceğini belirtti.

Ombudsman’a başvuran kişilerin Ombudsman yasasını ve yetkilerini her zaman bilebilme gibi bir durumları olmadığını, yetki dışındaki konulara ilişkin şikayetler de yapabildiğini belirten Varol, “Bu durumlarda yetki dahilinde olan konular yazılı şikayet alınmak koşulu ile işleme konulur ancak yetki dışında gelen şikayetlerde ise vatandaş kapıdan döndürülmemekte ve sözlü olarak hukuki konularda yardımcı olunuyor” dedi.

Varol, raporları hazırlayan çok kısıtlı sayıdaki personele, özveri ile çalışan denetçi kadrolarına ve idari kadroya teşekkür etti.

Varol, Cumhuriyet Meclis Başkanı Öztürkler’e görevinde başarılar diledi.