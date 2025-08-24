Pakistan ve Hindistan'da şiddetli yağışlar etkisini sürdürürken, iki ülkedeki çok sayıda bölge için sel uyarısı verildi.

Bölgede meydana gelen şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu afetlerin etkileri sürüyor.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pencap Afet Yönetim Kurumundan (PDMA) yapılan açıklamada, 24-27 Ağustos tarihlerinde etkili olması beklenen yeni ve şiddetli muson yağmurları öncesinde birçok ilçede tahliye ve acil durum operasyonlarının başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, şiddetli yağışların neden olduğu selden etkilenen bölgelerde 19 binden fazla kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Şiddetli yağışlar sonucu Sutlej Nehri ile Pencap eyaletinin Kasur bölgesindeki Ganda Singh Wala Barajı'ndaki su seviyesinin yükseldiğini belirten yetkililer, bölgedeki birçok kentte "kırmızı alarm" verildiğini aktardı.

- Hindistan'da "turuncu alarm"

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, 27 Ağustos'a kadar sürmesi beklenen orta ve şiddetli yağışların ani sel ve heyelanlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, şiddetli yağışların etkisini sürdürdüğü Cammu Keşmir bölgesindeki tüm ilçeler için "turuncu alarm" verildiği kaydedildi.

Eyaletin Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da devam eden yağışlar nedeniyle çok sayıda yerleşim bölgesinde su baskınları yaşandığı ve nehirlerdeki su seviyesinin tehlikeli boyutlara yükseldiği belirtilerek, halka dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afetlerde hazirandan bu yana hayatını kaybeden kişi sayısı 788'e çıkmıştı.