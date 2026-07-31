Pakistan'daki Broad Peak Dağı'nın zirvesinde çığ düşmesi sonucu haber alınamayan Nepalli ödüllü dağcı Nirmal Purja liderliğindeki 10 dağcıdan 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.

Pakistan Alpine Club'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Karakurum sıradağlarındaki Broad Peak'te dağcı ekibini vuran çığla ilgili son derece endişe verici haberler aldık." ifadesi kullanıldı.

Ekibin Nepalli ödüllü dağcı Nirmal Purja liderliğindeki ABD'li, Çinli, Ummanlı ve Nepalli dağcılardan oluştuğu belirtilen açıklamada, dağcılara ulaşılması için Pakistan hükümetiyle işbirliği içinde tüm imkanların seferber edildiği vurgulandı.

Pakistan Alpine Club Başkanı İrfan Arşad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma ekipleri şu ana kadar 4 dağcının cesedine ulaştı." ifadesini kullandı.

Cesedine ulaşılan dağcıların kimliklerine dair herhangi bir detay paylaşılmadı.

Kaybolan dağcılar için hem yerde hem de helikopterlerle arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Purja, bu ayın başında Pakistan'daki Gasherbrum II Dağı'nın zirvesine yeterli oksijen olmadan tırmanarak 8 bin 35 metre yüksekliğindeki zirveye 57. çıkışını gerçekleştirmişti.