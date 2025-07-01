Pakistan'da, Belucistan eyaletinde roketatarlı ve silahlı saldırganların polis karakoluna baskın düzenlediği, iki bankayı ateşe verdiği ve bir çocuğu öldürdüğü bildirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Mastung bölgesinde meydana gelen saldırıya ilişkin yetkililer açıklamada bulundu.

Açıklamada, Mastung bölgesinde silahlı ve roketatarlı düzinelerce saldırganın, bir polis karakoluna baskın düzenlediği ve iki bankayı ateşe verdiği belirtildi.

Yerel yönetim yetkilisi Can Muhammed, saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Sivillere rastgele ateş açan saldırganların, bir çocuğun ölümüne ve 9 kişinin yaralanmasına neden olduğunu ifade eden Muhammed, bazı saldırganların polisle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Eyalet hükümet sözcüsü Shahid Rind ise saldırganları yakalamak için operasyon başlatıldığını kaydetti.

Öte yandan saldırıyı şimdiye kadar herhangi bir örgütün üstlenmediği aktarıldı.

- Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.