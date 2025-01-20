Güney Kıbrıs’ta geçen günlerde “Potamya” (Dereliköy) bölgesinde meydana gelen ve 24 yaşındaki Shoain Khan isimli Pakistan uyruklu bir kişinin polis tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan olay nedeniyle dün Lefkoşa’nın güneyinde gösteri düzenlendiği belirtildi.

Haravgi gazetesi barışçıl nitelikli gösterinin, gerilim ve tutuklamalarla son bulduğunu yazdı.

Gösterinin, Uzun Yol olarak da bilinen Ledra Caddesi’nde gerçekleştirildiğini yazan gazete, gösterinin sona ermesiyle birlikte polisin, attığı sloganlar nedeniyle bir kadını tutukladığını, bunun üzerine gerginliğin yaşandığını ve akabinde başka bir kadının daha tutuklandığını belirtti.

Habere göre polis ayrıca yaşanan gerginlik ve tutuklamaları cep telefonuyla kaydeden üçüncü bir şahsı da tutukladı.

-45 kişiye tutuklama

Öte yandan Haravgi gazetesi bir başka haberinde, Rum Muhaceret ve Yabancılar Dairesi’ne bağlı birimin, Güney Kıbrıs’ta yasa dışı olarak kaldığı tespit edilen 45 kişiyi tutukladığını yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs genelinde gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde kaçak ikamet ettiği belirlenen 45 kişi tutuklanırken bu kişilerin ülkelerine geri gönderilme süreci de başlatıldı.