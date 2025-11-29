Papa 14’üncü Leo, Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretinin üçüncü gününde İstanbul’da önemli temaslarda bulunacak. Papa, ziyaretinin son gününde ise Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle özel bir görüşme gerçekleştirecek.

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, İznik'te 1. İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen ayine katıldıktan sonra İstanbul'a geri döndü.

İLK DURAK SULTANAHMET CAMİİ

Papa, İstanbul'daki son gününde piskoposlarla özel bir görüşme gerçekleştirecek. Cumartesi sabahının il durağı Sultanahmet Camii, ardından ise Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi oldu. Papa burada kilisenin ve Hristiyan cemaatlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

BARTHOLOMEOS İLE GÖRÜŞME

Papa'nın sonraki durağı ise Fener Rum Patrikhanesi'ydi. Papa Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü. İki din adamı ortak bildiriye imza attı.

Papa Leo, şu sıralarda binlerce kişinin katıldığı Volkswagen Arena'daki ayini yönetiyor. Ayinin ardından Papa'nın Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu'na dönmesi bekleniyor.