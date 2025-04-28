Vatikan'da, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Katolik Kilisesi'nin 266. lideri Papa Franciscus için gerçekleştirilen ayini, Monsenyör Massimiliano Palinuro yönetti.

Çok sayıda kişinin katıldığı törende, 88 yaşında yaşamını yitiren Papa Franciscus anısına dualar edildi.

Törenin gerçekleştirildiği kilisede Papa Franciscus'in fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

Asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa, İtalyan kökenli göçmen bir işçi ailenin çocuğu olarak 17 Aralık 1936'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğdu.