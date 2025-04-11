Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün gerçekleştirilen toplantısında gündeminde bulunan “Para ve Kambiyo Yasası"yla ilgili iki değişiklik yasa tasarısını birleştirilmiş şekilde görüşüp, oy birliğiyle onayladıktan sonra genel kurula sevk etti.

Komite bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı. Toplantıda komite üyeleri UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan ile CTP Milletvekili Salahi Şahiner yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi ve Mücevheratçılar ve Kuyumcular Derneği’nden yetkililer katılarak, görüşlerini sundu.