Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu kapsamında yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonların sona ermesi gerektiğine işaret etmesinin, Kıbrıs Türk tarafında memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Erdoğan’ın Kıbrıs meselesinde adil ve sürdürülebilir bir çözüm ihtiyacına dikkat çekmesinin, Kıbrıs Türk halkının uzun süredir dile getirdiği beklentilerin uluslararası platformlarda görünür hâle gelmesine katkı sağladığını ifade ederek, teşekkürlerini sundu.

Rum tarafında son dönemde EOKA’ya yönelik olumlu bir algı oluşturma çabalarının dikkat çektiğini söyleyen Öztürkler, bu durumun Kıbrıs Türk toplumunda geçmişte yaşanan acılar nedeniyle rahatsızlık yarattığını aktardı.

Bazı Avrupa kurumlarının bu süreçteki tutumunun tartışma konusu olduğunu belirten Öztürkler, AB tarafından desteklenen milliyetçi söylemlerin çözüm arayışlarını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Öztürkler, Avrupa Birliği ile ilişkilerin önemine vurgu yaparken, bu ilişkilerin sağlıklı ilerleyebilmesi için AB’nin Kıbrıs Türk halkının statüsünü, egemenliğini ve adadaki Türk varlığının tarihsel gerçekliğini göz ardı etmemesi gerektiğini ifade etti.

Öztürkler, Rum tarafının KKTC’ye yönelik tek taraflı yaklaşımlarını sürdürdüğü sürece, AB’nin adadaki dengeyi gözeten bir politika üretmekte zorlanacağını belirtti.

Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztürkler, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından başlayan gerilimin ateşkesle durmasına rağmen belirsizliğin devam ettiğini söyledi.

Pakistan’da yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlanamamasının, bölgedeki tansiyonun sürdüğüne işaret eden Öztürkler, Lübnan–İsrail hattındaki çatışmaların da bölgesel dengeleri etkilediğini, enerji akışının kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda hâlâ tam bir uzlaşı sağlanamadığını ifade etti.

Küresel enerji tedarikindeki aksaklıkların ekonomik etkilerinin uzun vadeli olabileceğini belirten Öztürkler, küçük ölçekli ekonomilerin bu süreçten daha fazla etkilenebileceğini söyledi.

Türkiye ile ekonomik iş birliğinin bu dönemde önemli bir avantaj oluşturduğunu dile getiren Öztürkler, tüm paydaşlara önemli görevler düştüğünü söyledi.

İç siyasi gündeme ilişkin de konuşan Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi çalışmalarına verilen aranın ardından hükümet, sendikalar ve muhalefet arasında yürütülen temasların sürdüğünü aktardı.

Gerginliğin azaltılması ve uzlaşı zemininin güçlendirilmesi yönünde çabaların devam ettiğini belirten Öztürkler, Meclis’in yasama faaliyetlerine yeniden başlamasının tüm tarafların ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.