Kış saati uygulaması Pazar günü sona erecek ve saatler 1 saat ileri alınacak.

Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, saatlerin 1 saat ileri alınması, 25 Mart Pazar günü saat 03.00’te gerçekleşecek.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Pazar günü başlayacak yaz saati uygulaması, 28 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. 28 Ekim Pazar günü saat 04.00’te, saatler 1 saat geri alınacak.