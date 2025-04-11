Ülkede pazar ve pazartesi günü yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 18 Nisan Cuma’ya kadar olan tahminlerine göre, 13 Nisan Pazar ve 14 Nisan Pazartesi yer yer veya gök gürültülü sağanak olacak. Diğer günler az bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde 18-21, ikinci yarısında ise iç kesimlerde 24-27, sahillerde de 20-23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise periyodun ilk iki günü Kuzey ve Doğu yönlerinden orta kuvvette, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.