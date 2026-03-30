Pegasus Hava Yolları, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 76 seferin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan uçuş kısıtlama kararı doğrultusunda bugün planlanan seferlerde aksaklıklar yaşandığı belirtilerek, 76 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.

Olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde yeni iptal ve yönlendirmelerin söz konusu olabileceği belirtilen açıklamada, yolcuların uçuşları öncesinde güncel duyuruları takip etmeleri gerektiği kaydedildi.

- Ajet iptalleri

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan 51 seferin iptal edildiğini duyurdu.

yeşiltepe, yolculara seferleriyle ilgili son durumu kontrol etmeleri uyarısında bulundu.