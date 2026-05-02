Cumhuriyetçi Türk Partisi, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kapsamında Kuğulu Park’ta başlayan yürüyüşe katılarak emek, dayanışma, barış ve sosyal adalet mesajı verdi. CTP, savaşlar ve krizler karşısında emekçilerin korunması, sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi ve federal çözüm hedefi için mücadelenin süreceğini vurguladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kapsamında düzenlenen yürüyüşe katıldı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, milletvekilleri ve partililer, Kuğulu Park’ta başlayan yürüyüşte yer alarak emek, dayanışma, barış ve sosyal adalet mesajı verdi. CTP, savaşların ve krizlerin emekçileri, dar gelirlileri ve küçük işletmeleri ezdiği bir dönemde, krizlerin faturasının kırılgan gruplara kesilmesine izin verilemeyeceğini vurguladı.

Geniş katılımla gerçekleşen yürüyüşte CTP, kamuda ve özel sektörde sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi, çalışanlar arasındaki hak eşitsizliklerinin giderilmesi, ILO sözleşmelerinin tam uygulanması ve federal çözüm hedefi için mücadelenin birlikte süreceği mesajını verdi.

1 Mayıs kapsamında iki toplumlu olarak düzenlenen etkinlik, Ledra Palace önünde gerçekleştirilen konserle sona erdi.