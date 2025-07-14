Petrol fiyatları, Asya seansında haftalık kazançlarını artırarak yükseldi. Yatırımcılar, ABD'nin Rusya'ya yönelik ek yaptırım ihtimalini ve Başkan Trump'ın Avrupa Birliği ile Meksika’ya getireceği yeni gümrük vergilerini yakından izliyor.

Petrol fiyatları Asya seansında haftalık kazançlarını artırarak yükseldi. Yatırımcılar, ABD'nin Rusya'ya ek yaptırım olasılığını değerlendirirken, Başkan Trump'ın hafta sonu AB ve Meksika'ya yeni gümrük vergileri açıklamasıyla ticaret gerilimleri devam etti.

Türkiye saatiyle 04.22 itibarıyla, Eylül vadeli Brent Petrol Vadeli İşlemleri %0,2 artışla varil başına 70,48 dolara yükseldi. {{1178037|West Texas Intermediate WTI ham petrol vadeli işlemleri}} de %0,2 artarak varil başına 68,55 dolara çıktı.

Her iki kontrat da geçen hafta yaklaşık %3 yükseldi. Cuma günü Uluslararası Enerji Ajansı'nın sıkı bir piyasaya dikkat çekmesiyle keskin artışlar yaşandı.

Ajans Cuma günü yaptığı açıklamada, OPEC+'ın beklenenden yüksek üretim artışına rağmen, dünya petrol piyasasının göründüğünden daha sıkı olabileceğini belirtti. Rafineriler yaz seyahat talebini karşılamak için işleme faaliyetlerini artırıyor.

PİYASALAR TRUMP'IN RUSYA HAKKINDAKİ 'ÖNEMLİ AÇIKLAMASINI' BEKLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna'ya Patriot hava savunma füzeleri göndereceğini söyledi.

Trump, Ukrayna ile barış konusunda ilerleme kaydedilememesi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı hayal kırıklığını ifade etti.

Geçen hafta Trump, Pazartesi günü Rusya hakkında "önemli bir açıklama" yapacağını söyledi. Bu durum, ABD'nin büyük petrol üreticisine ek yaptırımlar uygulayabileceği spekülasyonlarına yol açtı.

Ukrayna barış görüşmelerini teşvik etmek için Rusya'ya yaptırımlar getiren iki partili ABD yasa tasarısı Kongre'de destek kazanıyor. Ancak hala Beyaz Saray'ın desteğini bekliyor.

Bu yasa tasarısı, Çin ve Hindistan dahil olmak üzere ABD'nin ticaret ortaklarına, Rus petrol ve gazı satın almaları durumunda ürünlerine %500 gümrük vergisi getirecek.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ ATAĞI KAZANÇLARI SINIRLIYOR

Trump, Cumartesi günü 1 Ağustos'tan itibaren Avrupa Birliği ve Meksika'dan yapılan çoğu ithalata %30 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Haftanın başlarında Trump, Japonya, Güney Kore, Kanada ve Brezilya dahil bir dizi ülkeye yeni gümrük vergileri ve bakıra %50 vergi getireceğini duyurdu. Tüm vergiler 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Ticaret anlaşmalarını sonuçlandırmak için üç haftadan az bir süre kaldığından, yatırımcılar ihtiyatla daha fazla vergi hamlesini bekliyorlar.

Gümrük vergileri genellikle ticareti bozarak ve maliyetleri artırarak küresel büyümeyi yavaşlatır. Bu durum sanayi faaliyetlerini ve seyahati zayıflatır. Her ikisi de petrol talebinin önemli itici güçleridir.