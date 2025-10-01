Petrol fiyatları Asya seansında çarşamba günü fazla değişmedi. ABD ham petrol stoklarındaki düşüş, OPEC+’ın Kasım ayında üretimi tekrar artırabileceği spekülasyonlarıyla tetiklenen iki günlük sert kayıpların ardından piyasaların istikrar kazanmasına yardımcı oldu.

01.48 GMT (21.48 ET) itibarıyla, Aralık vadeli Brent Petrol Vadeli İşlemleri %0,2 artışla varil başına 66,15 dolara yükselirken, West Texas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemleri %0,1 artışla varil başına 62,46 dolara yükseldi.

Her iki gösterge de son iki seansta %4’ten fazla düştü. Bu düşüş, üretici grubun gelecek haftaki toplantısında daha büyük bir arz artışını tercih edebileceğine dair raporlardan kaynaklandı.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) salı günü geç saatlerde, 26 Eylül’e kadar olan haftada ABD ham petrol stoklarının 3,67 milyon varil düştüğünü açıkladı. Bu, üst üste üçüncü haftalık düşüşü işaret ederek, ABD arzında ılımlı talep ve sıkılık olduğunu gösterdi.

Benzin ve damıtılmış ürün stokları sırasıyla 1,3 milyon varil ve 3 milyon varil arttı.

ING analistleri bir notta şöyle dedi: "Amerikan Petrol Enstitüsü’nden gece gelen rakamlar ham petrol için bir miktar destekleyici, rafine ürünler için ise düşüş yönlü oldu."

ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin resmi envanter raporu çarşamba günü daha sonra açıklanacak.

TÜCCARLAR ARZ GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞERLENDİRMEK İÇİN OPEC+ TOPLANTISINI BEKLİYOR

Piyasa odağı tamamen, üreticilerin Kasım ayı için üretim seviyelerine karar vereceği 5 Ekim OPEC+ toplantısında kaldı.

Salı günü yayınlanan medya raporları, grubun günlük 411.000 varile kadar bir artış düşündüğünü gösterdi. Bu miktar, Ekim ayı için zaten planlanmış olan günlük 137.000 varillik artışın oldukça üzerinde.

Bazı raporlarda OPEC+’ın Kasım ayında artışlarını günlük 500.000 varil hızlandırmayı düşündüğü belirtildi.