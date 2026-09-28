Ham petrol , varil başına 93 doların üzerine çıkarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı 'nı yeniden açma yönündeki son teklifini reddetmesinin ardından önceki seanstaki kayıplarının bir kısmını telafi etti. Bu durum, kritik su yolundan petrol akışının yeniden sağlanmasının daha fazla gecikmeyle karşılaşabileceği endişelerini artırdı. Trump ayrıca Tahran'ın elini fazla zorladığını ve müzakerelerin bu hafta yeniden başlayacağını beklediğini söyledi. Bu arada İran, boğazı yeniden açma ve diğer taleplerine ilişkin yedi günlük teklifine kesin bir ABD yanıtı beklediğini ve Trump'ın Tahran'ın son planını reddetmesinin ardından şartlarını gevşetmeyeceğini belirtti.

Ortadoğu'nun diğer bölgelerinde ise gerilim yüksek kalmaya devam ediyor; Suudi Arabistan, Riyad'a doğru giden Husi insansız hava araçlarını ve güneydeki Khamis Mushait'i hedef alan bir füzeyi engelledi. Aramco'nun enerji tesislerinin bulunduğu Abha ve Jazan'da da alarm verildi. ABD'de ise Trump, yüksek yakıt fiyatlarıyla mücadele çabalarının bir parçası olarak dizel ihracatına yasak getirmeyi düşünüyor.