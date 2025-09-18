Petrol, ABD Merkez Bankası’nın beklendiği üzere faiz oranını düşürmesinin ardından, yıl sonuna kadar daha fazla indirim yapılabileceğine dair işaretler talebi artırabileceği beklentisini doğursa da, Perşembe günü büyük bir değişiklik yaşanmadı.

Brent ham petrol vadeli kontratları da yüzde 0,12 düşüşle varil başına 67,87 dolardan işlem gördü. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,16 düşüşle varil başına 63,95 dolara geriledi.

Fed, Çarşamba günü politika faizini çeyrek puan indirdi ve yılın geri kalanında da faizleri kademeli olarak düşüreceğini işaret etti. Bu adım, istihdam piyasasında zayıflama sinyallerine karşı atıldı. Daha düşük borçlanma maliyetleri genellikle petrol talebini artırır.

Rystad Energy’nin başekonomisti ve küresel piyasa analiz direktörü Claudio Galimberti, gönderdiği notta, daha fazla indirim beklentisinin Fed’in, ekonomiye yönelik riskleri enflasyondan çok işsizlikten kaynaklandığını düşündüğünü gösterdiğini söyledi.