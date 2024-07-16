Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 27 Haziran 2024 tarihinde “KKTC Genelinde Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Numune Alınması ve Analiz Edilmesi” konularında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Temmuzayı içerisindeKKTC genelinde toplam 83 plajımızdan deniz suyu numunesinin Çevre Koruma Dairesi personelince alınarak, Devlet Laboratuvarında analiz edilmesinin sağlanması planlanmıştır.

Bu doğrultuda,analizleri sonuçlanmış 59 plajın sonuçlarına ait değerlendirmeler aşağıda listelenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Uygulanmakta olan plan çerçevesinde, analizleri sürmekte ve yeni yapılacak plajlarımıza ait değerlendirmeler ise, ilerleyen günlerde analiz sonuçlarının oluşmasını takiben ivedilikle halkımızla paylaşılmaya devam edilecektir. Kamu oyuna saygı ile duyurulur.

Devlet Laboratuvarı tarafından yapılan analiz sonuçlarının değerlendirilmesi; deniz suyunda bakılan parametrelerin aşağıda sunulan Tablo’da belirtilen standart limit değerleri çerçevesinde yapılmaktadır:

A B C D E Parametre Mükemmel İyi Kalite Yeterli Referans Analiz Metotları 1 Intestinal Enterekok (cfu/100ml) 100(i) 200(i) 185(ii) ISO 7899-1 veya ISO 7899-2 2 Escherichia coli (cfu/100ml) 250(i) 500(i) 500(ii) ISO 9308-3 veya ISO 9308-1

(i) Yüzde (Persantil) 95’lik değerlendirmeye dayanmaktadır. Ek 2’ye bakınız.

(ii)Yüzde (Persantil) 90’lık değerlendirmeye dayanmaktadır. Ek 2’ye bakınız.

Bu bağlamda, söz konusu plajımızdan alınan deniz suyu numunelerinin analizleri sonuçlananlarına ait sonuç değerler parametre bazında ve yukarıdaki tablo çerçevesinde kalite sınıfları belirlenerek aşağıda listelenmiştir:

Sonuçların “Mükemmel” ve “İyi” kalite sınıflarına uyum gösterdiği ve limitlerin üzerine çıkılmadığı görülmesine rağmen, Dairemizce rakamsal olarak yüksek olduğu gözlemlenen; Camelot Beach, Oscar Hotel Plajı, Les Ambassadeurs Hotel Plajı, Rocks Hotel Plajı Ve Lords Palace Hotel Plajı’ndan tekrar numune alınmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, Çevre Korunma Dairesi personelimizce tekrar numuneler alınmış olup, analiz edilmek üzere Devlet Laboratuvarına teslim edilmiştir. Çıkan analiz sonuçları halkımızla paylaşılmaya devam edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Sıra No. PlajAdı Bölge E.coli (sayı/100 ml) Enterekok (sayı/100ml) Kalite Sınıfı 1 ACAPULCO HOTEL PLAJI GİRNE 0 0 Mükemmel 2 ALAGADİ 1 HALK PLAJI ESENTEPE GİRNE 0 0 Mükemmel 3 CHAMADA HOTEL BEACH GİRNE 9 0 Mükemmel 4 DİANA BEACH GİRNE 4 0 Mükemmel 5 ESENTEPE HALK PLAJI GİRNE 0 0 Mükemmel 6 ELEXUX HOTEL PLAJI ESENTEPE GİRNE 0 0 Mükemmel 7 KORİNEUM GOLF CLUB GİRNE 0 0 Mükemmel 8 SHAYNA BEACH ÇATALKÖY GİRNE 0 0 Mükemmel 9 ESCAPE BEACH ALSANCAK GİRNE 0 0 Mükemmel 10 KARŞIYAKA HALK PLAJI GİRNE 4 10 Mükemmel 11 MANOLYA HOTEL PLAJI LAPTA GİRNE 0 0 Mükemmel 12 MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI ALSANCAK GİRNE 0 50 Mükemmel 13 MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI İSKE KISMI GİRNE 0 10 Mükemmel 14 SARDUNYA BEACH GİRNE 15 40 Mükemmel 15 ALTINKOY GİRNE 0 10 Mükemmel 16 CAMELOT BEACH ALSANCAK GİRNE 240 10 Mükemmel 17 KARAOĞLANOĞLU HALK PLAJI GİRNE 0 10 Mükemmel 18 KAYA PALAZZO HOTEL PLAJI GİRNE 23 0 Mükemmel 19 KERVANSARAY HALK PLAJI KARAOĞLANOĞLU GİRNE 0 0 Mükemmel 20 MARE MONTE PLAJI ALSANCAK GİRNE 43 30 Mükemmel 21 MERİT PARK HOTEL PLAJI GİRNE 0 40 Mükemmel 22 TOP-SET BEACH GİRNE 43 30 Mükemmel 23 CRATOS HOTEL GİRNE 93 0 Mükemmel 24 KARAKUM HALK PLAJI GİRNE 4 0 Mükemmel 25 OSCAR HOTEL PLAJI GİRNE 93 160 İyi 26 DOME HOTEL PLAJI GİRNE 9 0 Mükemmel 27 AMMADİ HALK PLAJI/LAPTA GİRNE 0 0 Mükemmel 28 GÜZELYALI HALK PLAJI GİRNE 0 0 Mükemmel 29 L.A HOTEL PLAJI LAPTA GİRNE 0 0 Mükemmel 30 LAPETHOS HOTEL PLAJI GİRNE 4 0 Mükemmel 31 SUNA'S BEACH GİRNE 0 10 Mükemmel 32 ADA BEACH HOTEL ALSANCAK GİRNE 0 0 Mükemmel 33 DENİZ KIZI HOTEL PLAJI ALSANCAK GİRNE 93 0 Mükemmel 34 LES AMBASSADEURS HOTEL PLAJI KARAOĞLANOĞLU GİRNE 460 0 İyi 35 ROCKS HOTEL PLAJI GİRNE 150 200 İyi 36 VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SAĞ TARAF GİRNE 15 60 Mükemmel 37 VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SOL TARAF GİRNE 9 0 Mükemmel 38 LORDS PALACE HOTEL PLAJI GİRNE 210 200 İyi 39 AFRODİT PLAJI DENİZ SUYU LEFKE 0 0 Mükemmel 40 ASPAVA PLAJI DENİZ SUYU LEFKE 0 0 Mükemmel 41 ÇUKURGALİF PLAJI DENİZ SUYU LEFKE 0 0 Mükemmel 42 KARABETÇA PLAJI DENİZ SUYU LEFKE 0 0 Mükemmel 43 MARDİNLİ HALK PLAJI DENİZ SUYU LEFKE 0 0 Mükemmel 44 TSK ASKERİ PLAJI LEFKE 9 0 Mükemmel 45 YEDİDALGA BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU LEFKE 7 0 Mükemmel 46 YEŞİLIRMAK PLAJI DENİZ SUYU LEFKE 0 0 Mükemmel 47 LİMAK DELUXE HOTEL PLAJI DENİZ SUYU BAFRA 0 0 Mükemmel 48 NUHUN GEMİSİ HOTEL PLAJI DENİZ SUYU BAFRA 0 0 Mükemmel 49 MEHMETÇİK BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU BAFRA 9 0 Mükemmel 50 KAYA ARTEMİS HOTEL PLAJI BAFRA 7 0 Mükemmel 51 THALASSA BEACH RESORT HOTEL PLAJI BAFRA 0 0 Mükemmel 52 SEA BİRD PLAJI DİPKARPAZ 0 0 Mükemmel 53 ALTINKUMSAL HALK PLAJI DİPKARPAZ 0 10 Mükemmel 54 LİVANA HOTEL PLAJI DİPKARPAZ 0 0 Mükemmel 55 BLUE SEA HOTEL PLAJI DİPKARPAZ 0 0 Mükemmel 56 AYFİLON BELEDİYE PLAJI DİPKARPAZ 0 0 Mükemmel 57 KARPAZ GATE MARİNA PLAJI ERENKÖY 0 0 Mükemmel 58 CLUB Dİ MARE HOTEL ERENKÖY 0 0 Mükemmel 59 YENİERENKÖY BELEDİYE PLAJI ERENKÖY 0 0 Mükemmel