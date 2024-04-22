Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Polatpaşa İlkokulu öğrencileri Gazimağusa Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Polatpaşa İlkokulu öğrencileri okullarını ve arkadaşlarını temsilen ziyaret ettikleri Gazimağusa Belediyesi’nde başkanlık makamına oturarak hayallerini paylaştı, nasıl bir Mağusa’da yaşamak istediklerini anlattı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay'ın yerine vekalet eden Asbaşkan Hüseyin Manik ile sohbet eden çocuklar, kendisine çiçek sundu.

Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı Hüseyin Manik, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Tüm çocukların hayallerini dinleyen Manik, Mağusa'ya daha iyi hizmette bulunmak ve daha yaşanabilir bir Mağusa yaratmak için Gazimağusa Belediyesi’nin canla başla çalıştığını ifade etti.

Asbaşkan Manik, gelecek nesillerin doğa sevgisi, çevre ve kentlilik bilinci ile yetişip duyarlı bireyler halinde büyümesinin umut verici olduğunu vurguladı.

Polatpaşa İlkokulu Müdür Muavini Yeliz Aydın eşliğinde ziyarete giden çocuklar Çınar Özakın, Yücel Özakan, Masal Müjde ve İpek Duru Karacabay, başkanlık makamında yaşamak istedikleri kent ve dünya ile ilgili hayallerini anlattı.