TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret eden ilkokul öğrencilerini kabul etti.

6 ilçeden 15 ilkokul öğrencisinin yer aldığı heyete Atatürk İlkokulu öğretmenlerinden Ayşe Ertürk Şan eşlik etti.

-"En değerli konuklar sizsiniz"

Büyükelçi Metin Feyzioğlu, TC Lefkoşa Büyükelçiliğine gelen çocukların ve gençlerin en değerli ziyaretçiler olduğunu vurgulayarak, çocukların bayramını kutladı.

Bu bayramın hem çocuk hem de milli egemenlik bayramı olduğunu anımsatan Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı neden çocuklara hediye ettiği üzerine öğrencilerle sohbet etti.

- Feyzioğlu, Atatürk'ün milli irade vurgusunu hatırlattı

Feyzioğlu, ancak tarihini iyi bilen insanların nerden nereye gelindiğini, hangi zorlukların aşıldığını, devletin hangi şartlarda kurulduğunu anlayabileceğini, geçmişte yanlışlar yapıldıysa onları tekrarlamayacağını ve doğruların üzerine koyarak ilerleyebileceğini belirtti.

Tarihe de değinen, Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'nda çok şehitler verildiğini, Anadolu’daki insanların yoksullaştığını söyleyen Feyzioğlu, kurtuluşun ancak milli iradeyle olabileceğini, Atatürk’ün bu nedenle halka “Bağımsız, özgür bir gelecek istiyorsanız buna siz karar vereceksiniz” dediğini ifade etti.

Mustafa Kemal’in bugünlere, çağdaşlığa ulaşılmasına neden olan birçok devrimi olduğunu da kaydeden Feyzioğlu, “Bana göre en büyük Atatürk devrimi, geleceğinin nasıl olacağını doğrudan doğruya millete sormasıdır” dedi.

-"Atatürk güvendiği için 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti"

Feyzioğlu, “23 Nisan 1920’de açılan Millet Meclisi dünyada eşi benzeri olmayan, bir milletin düşmana, işgalciye karşı bağımsızlık savaşını yöneten tek meclistir” diye konuştu.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Mustafa Kemal’in 23 Nisan’ı milli iradeye sahip çıkacaklarına inandığı için çocuklara armağan ettiğini de kaydederek, “Atatürk çocukları kuşkusuz çok seviyordu ama bu bayramı çocuklara hediye etmesi onlara güvenmesindendi” dedi.

Kendisini ziyaret eden öğrencilerin Atatürk’ün yanı sıra iki lideri daha olduğunu ifade eden, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs Türk toplumu için mücadelesine işaret eden Metin Feyzioğlu, “Rauf Raif Denktaş’ın ‘devletinize sahip çıkın’ vasiyetini hiçbir zaman unutmayın” diye konuştu.

Feyzioğlu, 23 Nisan’ın Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşayacağının da bir vurgusu olduğunu söyledi.

-Zorba:" Atatürk bugünleri görseydi, eminim çok mutlu olurdu”

Öte yandan TC Büyükelçisi Feyzioğlu, bir 23 Nisan geleneği olarak makam koltuğunu bir öğrenciye devretti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun koltuğuna oturan Çayırova İlkokulu’ndan Sevda Zorba 23 Nisan’ı onlara armağan eden Atatürk’e teşekkür etti. Zorba, “Atatürk bugünleri görseydi, eminim çok mutlu olurdu” dedi.

Öğrenciler Feyzioğlu’na çiçek, Feyzioğlu da çocuklara çikolata ve hediye verdi, gün anısına fotoğraf çekildi.