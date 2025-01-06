Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, kasım ayında düzenlediği resitalden elde ettiği geliri, 12 ilkokula bağışladı.

Dernek, Gazimağusa Belediyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ortaklığında düzenlediği “Mağusa’ya Bir Nefes” adlı piyano resitalinden elde edilen gelirin tümünü, Gazimağusa’daki ilkokulların ihtiyaçlarının karşılanması için okul idarelerine teslim etti.

Dernek açıklamasında konseri veren piyanistler Fikri Toros, Demet Alkan ve Eser Öktem başta olmak üzere, emek ve katkı koyan herkese teşekkür edildi.